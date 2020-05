Advies aan moskeeën: verplicht mondkapjes bij het bidden

Als het aan het Contactorgaan Moslims & Overheid (CMO) ligt, worden moskeebezoekers verplicht om tijdens gebeden mondkapjes te dragen en worden plastic handschoenen aangeraden.

Vanaf 1 juni mogen groepen tot 30 mensen binnen samenkomen en gaat er weer meer gebeden worden in gebedshuizen. Het samenwerkingsverband van islamitische organisaties heeft adviezen opgesteld om het moskeebezoek 'coronaproof' te maken.

De was- en toiletruimtes worden gesloten en gaan alleen open voor noodsituaties. Korans van de moskeeën worden weggehaald. Mensen van 65 jaar en ouder wordt aangeraden om thuis te bidden en dus niet naar de moskee te komen.

Verder raadt het CMO moskeeën onder meer aan voor elk gebed 'gevoelige gebieden' te desinfecteren, waaronder deurknoppen, trapleuningen, schoenenkasten, schoenlepels en donatieboxen. Na het gebed moeten bezoekers per rij de moskee verlaten om drukte op de gang te voorkomen.

De richtlijnen van het CMO gelden alleen voor gebeden. "Vier geen feesten in de moskee totdat de coronacrisis voorbij is, althans conform de richtlijnen van het RIVM verantwoord is." Voor weekendgodsdienstonderwijs wordt geadviseerd te kijken naar alternatieven, zoals via video.

Feestgebed

Komend weekend is het Suikerfeest. Het CMO ontraadt moskeeën om het einde van de ramadan daar te vieren, omdat ze vindt dat gebedshuizen voor de duidelijkheid beter nog even dicht kunnen blijven.

De Blauwe Moskee in Amsterdam wil wel een "feestgebed" organiseren, voor 30 mensen met een vitaal beroep. "Als waardering voor hun inzet de afgelopen periode", zegt imam Yassin El Forkani.