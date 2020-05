Droogte zet door: minder regen en lage waterstanden in rivieren

De waterstand in grote rivieren als de Rijn, Waal en IJssel zal begin juni naar een zeldzaam laag peil dalen. Het heeft dit voorjaar weinig geregend en de komende tijd worden er ook nauwelijks buien verwacht.

De toenemende droogte vormt nu nog geen gevaar voor de drinkwatervoorziening, staat in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

De regionale verschillen in de hoeveelheid grondwater zijn groot. Op sommige plekken zijn de standen normaal, en op andere plekken zijn ze zeer laag voor deze tijd van het jaar. In het oosten en zuiden is het op sommige plekken verboden om water uit sloten en beken te gebruiken voor het besproeien van landbouwgrond. Die verboden zijn dit jaar eerder nodig geweest dan normaal, volgens de LCW.

De lage waterstand betekent voor binnenvaartschepen dat deze mogelijk minder lading kunnen meenemen. Rijkswaterstaat publiceert informatie over de waterstanden zodat de scheepvaart daar rekening mee kan houden.

Droogterecord 1976

Het neerslagtekort bedraagt intussen 120 millimeter. Er valt veel minder regen dan gemiddeld, zelfs minder dan in dezelfde periode van 1976, dat een droogterecord kende.

Van een nieuw recordjaar kan echter nog niet gesproken worden: het neerslagtekort wordt van april tot en met september bijgehouden en de hoeveelheid regen kan dus nog veranderen.