Derde verdachte aangehouden voor belagen homostel in Amsterdam

De politie heeft de scooterbestuurder aangehouden die op Eerste Paasdag een homostel in Amsterdam in het gezicht gespuugd zou hebben. Het gaat om een 21-jarige man. Eerder zijn al twee jongens van 20 en 15 jaar aangehouden.

De advocaat van de slachtoffers, Sébas Diekstra, schrijft op Twitter: "Bijzonder goed werk van politie en het Openbaar Ministerie." De aanhouding vond vorige week plaats, meldt de politie.

Belaagd

Het onderzoek naar de confrontatie loopt nog, meldt NH Nieuws. De slachtoffers werden uitgescholden door een groep jongeren toen ze onderweg waren naar de supermarkt.

Op 10 mei zijn de twee opnieuw belaagd toen ze hand in hand over straat liepen. Daarbij is een van de mannen tegen de grond geschopt. De politie kon die aanval snel stoppen. Er is ter plekke een verdachte aangehouden.