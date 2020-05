Internationale wetenschappers: pulsvisverbod onnodig

Naar het rapport van Rijnsdorp dat vandaag wordt gepubliceerd werd lang uitgekeken. Nederland had pas na verschijning van het rapport beslissingen willen nemen over de toekomst van pulsvissen binnen de Europese Unie, maar het Europees Parlement en de landen binnen de Raad van de EU wilden daar niet op wachten. Pulsvissen werd verboden voordat alle wetenschappelijke feiten op tafel lagen, al had Nederland ook eerder aan het onderzoek kunnen beginnen.

Eén van de grootste zorgen die leefden over vissen met elektriciteit was de kabeljauw. Er werden kabeljauwen teruggevonden met een gebroken rug. Volgens Rijnsdorp kan de puls de rug van kabeljauwen inderdaad breken, maar dat is voor de hele Noordzee geen groot probleem.

Rijnsdorp: "Het aantal kabeljauwen dat met de puls in aanraking komt, is gewoon heel klein. Mensen maken zich terecht zorgen over de kabeljauwpopulatie in de zuidelijke Noordzee, maar het effect van de puls op die populatie is minder dan 2 procent."