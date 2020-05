Topsporters moeten jongeren gaan aansporen om weer én meer te gaan bewegen

Sportkoepel NOC*NSF gaat meewerken om van de Nederlandse jeugd de gezondste ter wereld te maken. Dat doel moet in 2040 zijn bereikt. De sportkoepel sluit zich aan bij de Gezonde Generatie Ambitie, een samenwerkingsverband van twintig gezondheidsfondsen met als doel om jongeren gezonder te krijgen.

Nederlandse jongeren leven al redelijk gezond, bleek gisteren nog uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ze ontbijten dagelijks, eten veel groente en bewegen voldoende. Na Kazachstan heeft Nederland de minste tieners met overgewicht en obesitas.

'Nederland verdient meer'

"Maar het kan nog een stuk beter", zegt Mark Monsma, directeur van de Gezonde Generatie, in het NOS Radio 1 Journaal. "Als je kijkt naar alle verschillende aspecten in het WHO-rapport, dan zie je dat we ongeveer op plek 20 staan als het gaat om de 15-jarigen. Dan zitten we gewoon in de middenmoot en ik denk dat de toekomst van Nederland meer verdient dan dat."

Het RIVM verwacht dat door de huidige leefstijl in 2040 meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek is. Monsma: "Dat willen wij voorkomen. We hopen een goede basis te leggen voor de jeugd, zodat we op termijn ook in staat zijn om de toenemende zorgkosten te beteugelen, die de pan uit dreigen te rijzen."