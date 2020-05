Blijdschap gehandicaptenzorg nu bezoekregeling wordt verruimd

Er komt een verruimde bezoekregeling voor de gehandicaptenzorg en ook de dagbesteding start weer op. Het is een van de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet bekend heeft gemaakt. Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), is verheugd: "Er is een horizon geschetst."

Uiterlijk 15 juni zou iedere cliënt bezoek moeten kunnen ontvangen. Kinderen op een woongroep kunnen volgende week al bezoek ontvangen, van twee vaste bezoekers. Dat is maatwerk, weet Van der Ham. "Alle instellingen bekijken zelf wat wel of niet haalbaar is." En per 1 juli wordt met iedere cliënt die dat wenst een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling, aldus VGN.

Nederland telt zo'n 200.000 mensen met een beperking die zorg ontvangen. Van hen wonen er 75.000 verstandelijk en lichamelijk gehandicapten in zorginstellingen.

Versoepeling

Ton Hoegee, begeleider op woongroep van zorginstelling 's Heeren Loo, is blij dat er meer mogelijk wordt voor cliënten en ouders. Hij ziet al wekenlang "schrijnende situaties" op zijn werk: ouders die hun kind niet kunnen bezoeken, laat staan aanraken. Of medebewoners die al twintig jaar samenwonen en elkaar van de een op de andere dag niet meer zien, omdat ouders besloten hun kind thuis op te vangen.

De versoepeling is "goed nieuws", zegt Hoegee. Al vraagt hij zich wel af hoe dit in de praktijk werkt. "Wij delen onze cliënten in, in risicogroepen. Sommigen zijn kwetsbaar omdat ze een hartafwijking of suikerziekte hebben. Deze kwetsbare mensen wonen op de groep met cliënten die gezond zijn. Een gezonde cliënt kan dus niet zomaar bezoek ontvangen, omdat ze na het bezoek medebewoners kunnen besmetten. Ik zie nog niet hoe we dit moeten oplossen", aldus Hoegee.

Bovendien is anderhalve meter afstand bewaren volgens de begeleider onmogelijk. "Dat zijn cliënten niet gewend, afstand bestaat in onze sector normaal gesproken niet."