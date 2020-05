Vakbonden voorzichtig, anderen positief over versoepelingen onderwijs

In het mbo en het hoger onderwijs verandert er nog niet zo veel, maar vanaf 15 juni mogen die instellingen wel weer beperkt beginnen met toetsing, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten.

Studentenorganisatie ISO juicht dat toe. "Voor studenten is het belangrijk dat studievertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen", zegt voorzitter Kees Gillesse. "Dit is een langverwachte ontwikkeling die daarbij gaat helpen."

Gillesse maakt zich wel zorgen over verschillen die kunnen ontstaan tussen de instellingen, aangezien die veel autonomie lijken te krijgen. "Goed functionerende medezeggenschap is in deze tijden daarom extreem belangrijk."

Volgens het ISO wordt het onderwijs zo georganiseerd dat studenten niet in de spits hoeven te reizen, maar een verbod om in de spits het ov te gebruiken lijkt er niet te komen. "De regels in het openbaar vervoer voor studenten blijven gelukkig hetzelfde als voor ieder ander", zegt Gillesse. "We worden niet uit het openbaar vervoer gejaagd."

Geen spagaat meer

Met de volledige openstelling van het basisonderwijs wordt ook de kinderopvang weer zoals voorheen, dus inclusief de gebruikelijke buitenschoolse opvang. De belangenverenigingen van ouders en opvangorganisaties zijn daar blij om.

"Het gepuzzel voor ouders en kinderopvang om de roosters aan te laten sluiten op scholen is hiermee van de baan", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. "Ouders hebben straks weer een volledige werkdag zonder de spagaat waarin arbeid, zorg en thuisonderwijs moeten worden gecombineerd."