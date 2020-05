Parlement Suriname blokkeert vervolging minister in corruptiezaak

Het parlement van Suriname blokkeert de vervolging van minister van Financiën Hoefdraad. Het parlement stemde vannacht over een verzoek om toestemming van de procureur-generaal om een proces tegen Hoefdraad te beginnen. De coalitiepartijen NDP en BEP stemden tegen, de oppositie stemde voor.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie verdenkt Hoefdraad van elf strafbare feiten, waaronder verkoop van overheidsgebouwen en misbruik van royalty's van goudbedrijven.

Politieke redenen

De NDP en BEP vinden, net als de minister zelf, dat Hoefdraad onschuldig is en dat het OM hem om politieke redenen wil vervolgen. Dat zou blijken uit documenten die deze partijen van Hoefdraad hebben gekregen. Deze documenten zaten niet in het dossier dat de procureur-generaal naar het parlement had gestuurd.

De oppositie benadrukt dat het de taak van de rechter, en niet van het parlement, is om het dossier inhoudelijk te beoordelen, schrijft nieuwssite Starnieuws.

In Suriname is het OM bij wet verplicht om het parlement om toestemming te vragen als het een politiek bestuurder wil aanklagen. Vervolging van Hoefdraad is niet definitief van de baan. De procureur-generaal kan het opnieuw proberen als er nieuw parlement is aangetreden.

Centrale Bank

De strafbare feiten zijn naar voren gekomen in het onderzoek naar de voormalige president van de Centrale Bank, Robert van Trikt.

Justitie verdenkt hem van het vervalsen van data van leningen en belangenverstrengeling. Volgens zijn advocaat handelde Van Trikt in opdracht van minister Hoefdraad.