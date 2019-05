Onderzoek naar grootschalige bankfraude in Suriname

Het Openbaar Ministerie in Suriname begint een vooronderzoek naar mogelijk enorme bankfraude waarbij een aantal hooggeplaatste personen betrokken zou zijn. Daarna wordt besloten of een strafrechtelijk onderzoek nodig is. De aankondiging van justitie komt na dagen van hardnekkige geruchten over het bestaan van de fraude.

Uit documenten die sinds donderdag circuleren, zou blijken dat de betrokken personen leningen hebben afgesloten bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), maar die niet hebben afgelost. De leningen met een waarde van omgerekend vele miljoenen euro's zouden daarna uit de boeken van de bank zijn verdwenen.

Op interne stukken van de bank staan de namen van onder anderen president Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname, directeur Ginmardo Kromosoeto van de SPSB en waarnemend president Iwan Rasoelbaks van het Hof van Justitie.

Klokkenluiders

De stukken zijn naar buiten gebracht door medewerkers van de Surinaamse Postspaarbank. De klokkenluiders zijn meteen daarna door bankdirecteur Kromosoeto op non-actief gesteld, omdat zij het bankgeheim zouden hebben geschonden. Uit de documenten blijkt overigens niet dat er daadwerkelijk sprake is van fraude of dat er lopende leningen uit de boeken zijn geschrapt. De Centrale Bank van Suriname liet vorige week al weten dat er niets aan de hand is.

Maar omdat de geruchten aanhielden, drongen alle oppositiepartijen aan op onderzoek. Ook wilden ze dat Kromosoeto op non-actief werd gesteld. Hij en andere leidinggevenden van de bank zijn door president Bouterse gevraagd met verlof te gaan zolang het onderzoek duurt.

Lastige periode

De regering Bouterse zit de laatste weken in zwaar weer. Los van de grote economische problemen waarin het land verkeert, zijn de laatste weken vier ministers van hun posten ontheven of opgestapt.

Bij drie van hen was er sprake van een integriteitsprobleem. President Bouterse kan geen schandalen gebruiken, omdat er over een jaar verkiezingen worden gehouden en zijn populariteit door de economische malaise hard afneemt. Als blijkt dat de geruchten over de bankfraude kloppen, dan is er sprake van een van de grootste fraudezaken uit de Surinaamse geschiedenis.