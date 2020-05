Defensie neemt disciplinaire maatregelen tegen Marco Kroon

Defensie neemt disciplinaire maatregelen tegen majoor Marco Kroon in verband met een geweldincident waar hij bij betrokken was tijdens carnaval in 2019. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt.

Kroon werd in december door de militaire rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor schennis van de eerbaarheid en mishandeling van politieagenten. Ook moest hij een schadevergoeding betalen aan de agenten.

Voor defensie is dit reden hem als militair opnieuw te beoordelen. "De landmacht rekent majoor Kroon het getoonde gedrag zwaar aan omdat dit haaks staat op de normen en waarden waar de krijgsmacht voor staat", zegt het ministerie. "Het feit dat het bij dit incident ook om geweld tegen een rechtshandhaver ging, weegt hierbij extra zwaar."

Kroon wordt overgeplaatst naar een functie bij de Landmacht waar hij zich gaat bezighouden met veteranenzaken. Het incident heeft ook consequenties voor zijn verdere loopbaan bij de krijgsmacht. Hij zal nooit meer kunnen worden bevorderd. Wel houdt hij de Militaire Willems-Orde.

Heldhaftig optreden

Kroon kreeg de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding, voor zijn heldhaftige optreden in Afghanistan. Nadat hij de orde had gekregen, kwam hij verschillende keren negatief in het nieuws. Hij werd verdacht en vrijgesproken van drugs- en wapenhandel. En hij kwam met een omstreden verhaal over een ontvoering tijdens een missie.

In augustus 2019 zei hij dat als hij alles opnieuw zou kunnen doen, hij de Militaire Willems-Orde zou weigeren. "Het heeft me ook veel ellende gebracht. Mijn complete droom om uiteindelijk verder door te stromen bij het korps, houdt nu op", zei hij toen.