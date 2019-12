Marco Kroon veroordeeld tot werkstraf van 100 uur

De rechtbank rekent het Kroon zwaar aan dat hij onder invloed van alcohol op een avond twee overtredingen heeft begaan. De voorzitter van de rechtbank noemde het gedrag van Kroon respectloos en zei dat hij als militair juist opgeleid is om deëscalerend op te treden.

Kroon werd aanvankelijk ook belediging ten laste gelegd omdat hij zijn middelvinger zou hebben opgestoken naar een agent. Justitie vroeg hiervoor vrijspraak omdat er niet voldoende bewijs is. De rechtbank ging daar ook in mee.

Disproportioneel

Advocaat Knoops vroeg tijdens de zitting van twee weken geleden om vrijspraak voor zijn cliënt omdat de verklaringen van agenten maar ten dele met elkaar overeenkwamen. Ook zouden de agenten disproportioneel hebben gehandeld en was er volgens Knoops geen sprake van mishandeling.

De rechtbank is het niet eens met de verdediging. Volgens de voorzitter van de rechtbank komen de feiten uit de verklaringen van de agenten grotendeels overeen met de beelden.

De rechtbank heeft bij het bepalen van het vonnis rekening gehouden met de gevolgen die de zaak al voor Kroon heeft gehad. Het incident was uitgebreid in de publiciteit en hij werd na het incident geschorst door Defensie. Het is nog niet duidelijk of Kroon na deze uitspraak definitief wordt ontslagen. Hij kan nog beroep.