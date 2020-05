Nieuw steunpakket: meer compensatie voor vaste lasten bedrijven

Bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis krijgen een ruimere compensatie voor hun vaste lasten. Die is nu nog eenmalig 4000 euro, maar dat kan vanaf volgende maand oplopen tot een bedrag van maximaal 20.000 euro, afhankelijk van het omzetverlies. Ingewijden bevestigen een bericht daarover van De Telegraaf. Het kabinet legt de laatste hand aan het plan, de details van het nieuwe steunpakket worden woensdag bekendgemaakt.

Met de ruimere compensatie wil het kabinet bedrijven tegemoetkomen waar de omzet voor een groot deel, of helemaal is weggevallen. Die krijgen wel subsidie voor de loonkosten, maar dat is niet genoeg om het hoofd boven water te houden. Het nieuwe steunpakket gaat vrijwel zeker voor drie maanden gelden: juni, juli en augustus.

De compensatie gaat dus afhangen van het omzetverlies. Hoe hoger die is, hoe hoger de compensatie. Volgens de bronnen gaat er wel een maximum gelden van 20.000 euro. Om voor de regeling in aanmerking te komen moet de laatste drie maanden minstens 30 procent van de omzet weggevallen zijn.

Vakantiegeld

Het kabinet gaat woensdag hoogstwaarschijnlijk ook bekendmaken dat de zogeheten NOW-regeling voor loonsteun verlengd wordt. Ook daar komt meer geld voor beschikbaar, zodat werkgevers ook zaken als vakantiegeld kunnen doorbetalen. De boete op het ontslaan van personeel verdwijnt. Er wordt nog gekeken naar een grotere rol voor vakbonden bij ontslagprocedures.

Ook komen er tientallen miljoenen meer beschikbaar voor het omscholen van werknemers die hun baan zien verdwijnen door de coronacrisis.