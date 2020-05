Kabinet koerst af op versoepeling maatregelen 1 juni

Het kabinet heeft de afgelopen dagen van deskundigen allerlei informatie gekregen over de verspreiding van het virus in Nederland en het risico van de geplande versoepelingen. In de ambtswoning van de premier, het Catshuis, hebben de meest betrokken ministers de aanpak vandaag besproken met Rutte.

Dashboard

Het kabinet gaat met de horecabranche praten over de opening van de restaurants en terrassen, onder meer over wie onder het maximum van dertig personen valt. Het kabinet heeft tot nu toe gezegd dat ook het personeel meegerekend moet worden, maar het is mogelijk dat dit nog verandert. Bij het aantal van dertig personen tellen de gasten op het terras hoogstwaarschijnlijk niet mee. Maar iedereen moet wel op anderhalve meter afstand van elkaar zitten.

Vandaag is verder besproken dat er een systeem komt om de verspreiding van het coronavirus in Nederland sneller tegen te gaan. Gegevens over bijvoorbeeld het aantal bezette IC-bedden, het aantal besmettingen en meldingen bij huisartsen worden in een computersysteem gezet. Die verzamelde informatie, het 'dashboard' genoemd, wordt dan in samenhang en per regio bekeken, zodat bij een nieuwe opleving van het virus sneller maatregelen genomen kunnen worden.