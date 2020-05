Kabinet zet corona-data in 'dashboard' voor snellere aanpak

Het kabinet komt met een systeem om de verspreiding van het coronavirus in Nederland sneller tegen te gaan. Haagse bronnen bevestigen een bericht van het AD met die strekking.

Gegevens over bijvoorbeeld het aantal bezette IC-bedden, het aantal besmettingen en meldingen bij huisartsen worden in een computersysteem gezet. Die verzamelde informatie, het 'dashboard' genoemd, wordt dan in samenhang en per regio bekeken, zodat bij een nieuwe opleving van het virus sneller maatregelen genomen kunnen worden. Eventueel kan het kabinet dan tijdelijk strengere maatregelen nemen in alleen de regio waar het virus is opgelaaid.

Het dashboard met informatie bevat ook informatie over de testen, die de komende weken worden opgevoerd. Ook wordt meer gekeken naar de informatie die bron- en contactonderzoek naar patiënten opleveren.

1 juni

Het corona-monitoringssysteem is vandaag in het Catshuis besproken tussen de meest betrokken ministers, deskundigen en premier Rutte. Overmorgen komt het ministeriële crisisteam weer bij elkaar en na afloop gaan Rutte en minister De Jonge hoogstwaarschijnlijk bekendmaken of de geplande versoepelingen van de maatregelen vanaf 1 juni kunnen doorgaan.

De bedoeling is dat de horeca, musea, culturele instellingen en de bioscopen deels weer open mogen. Maar het kabinet heeft wel een duidelijk voorbehoud gemaakt: het aantal besmettingen mag de afgelopen tijd niet te veel zijn toegenomen.