Denk: Azarkan, Kuzu en Öztürk leggen ruzie bij

De drie politici van Denk die de afgelopen weken verwikkeld waren in een hardnekkige ruzie, lijken hun conflict te hebben opgelost. "Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk hebben de afgelopen dagen constructieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Denk. De komende weken zullen zij met elkaar in gesprek blijven", schrijft de partij in een persbericht dat is getiteld 'Verzoening bij Denk'.

Binnen de Tweede Kamerfractie van Denk brak vorige maand ruzie uit, nadat Tunahan Kuzu het fractievoorzitterschap van Denk had overgedragen aan Farid Azarkan. Zij konden niet meer door een deur met Öztürk, Kamerlid en tevens partijvoorzitter. De machtsstrijd leidde ertoe dat Azarkan op 6 mei door het bestuur uit de partij werd gezet.

De afgelopen dagen leek er al wat toenadering te ontstaan. Azarkan werd, na de uitspraak van de beroepscommissie van de partij dat hij ten onrechte was geroyeerd, weer in de partij toegelaten en het partijbestuur onder leiding van Öztürk zei zich daarbij neer te leggen.

Ledenvergadering op 6 juni

Nu schrijft de partij dat de drie in onderling overleg afspraken hebben gemaakt en dat er een commissie komt die een algemene ledenvergadering zal organiseren op 6 juni. Tot die tijd beperkt het bestuur van Öztürk zich tot het uitvoeren van de strikt noodzakelijke bestuurstaken. Azarkan en Kuzu steunen dat besluit, staat in het persbericht.

De drie politici erkennen volgens de verklaring dat de afgelopen weken niet erg positief waren voor Denk: "Er zijn uitspraken gedaan en handelingen verricht die Denk en de onderlinge verhoudingen niet ten goede zijn gekomen. De betrokkenen in dit proces hebben spijt betuigd en elkaar beloofd om het verleden achter zich te laten en zich te richten op de toekomst van Denk", schrijven ze.