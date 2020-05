Ook na de zomer gaat de lockdown op Spaanse scholen gewoon verder

Ruim acht miljoen leerlingen van de Spaanse lagere en middelbare scholen zitten nog zeker tot september thuis. En ook daarna zullen de scholen nog ontregeld zijn. Zolang er geen medicijn tegen het coronavirus is, worden klassen gehalveerd. De andere leerlingen krijgen thuis les via computers.

Dit staat in plannen waar de Spaanse minister van Onderwijs Celaá aan werkt. "We mogen geen risico lopen. Wat we bereikt hebben met de lockdown mogen we niet in gevaar brengen", zei de minister in interviews eerder deze maand. Spanje is het eerste land dat zo'n drastische maatregel aankondigt.

Juanjo Arona, de directeur van Brot, een school voor lager en middelbaar onderwijs in Madrid, wil zelfs nog verder gaan. Hij laat in september maar een derde van de leerlingen in het nieuwe schooljaar toe. Iedere week krijgt een andere groep les - en zo komen de leerlingen maar eens in de drie weken naar school. De rest van het onderwijs gaat via livestreams en geprepareerde online lessen.

De leerlingen zelf vinden al dat thuisonderwijs "niet meer zo grappig", zeggen ze tegen correspondent Rop Zoutberg: