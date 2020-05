Ruim 2,3 miljoen mensen zien alternatief Songfestivalprogramma

Het televisieprogramma Eurovision: Europe Shine a Light, dat als alternatief voor de finale van het Songfestival op NPO 1 werd uitgezonden, heeft ruim 2,3 miljoen mensen getrokken. Dat meldt Stichting Kijkonderzoek, dat overigens alleen de kijkcijfers in Nederland meet.

De uitzending is in meer dan veertig landen te zien geweest. Normaliter wordt de finale van het Songfestival door bijna 200 miljoen mensen in Europa bekeken.

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur had gisteren in Nederland meer kijkers. Daar stemden zo'n 2,5 miljoen mensen op af.

Top 3

Ook een ander programma dat in het teken stond van het Songfestival, getiteld Het Beste van het Songfestival met archiefbeelden uit eerdere edities, werd goed bekeken en maakte de top 3 compleet.

De finale van het Songfestival zou eigenlijk gisteravond worden gehouden in een vol Ahoy in Rotterdam, maar werd vanwege corona uitgesteld. Gisteren werd bekend dat de editie van volgend jaar ook in Rotterdam gehouden zal worden.

Presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit kijken al uit naar volgend jaar: