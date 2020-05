Belaagde Fábio op dag tegen homofobie: 'Ik voelde precies wat dat is'

Viana belde de politie, volgde een van de jongens en maakte foto's. "Het was een impuls. Ik kreeg zoveel adrenaline. Op een gegeven moment was hij buiten adem en pakte ik zijn handen van achter vast. De politie zei dat ze er over vijf minuten zouden zijn. De jongen rukte zich los en gaf een paar stompen in mijn borst. Vanuit het niets kwam een groep van minstens tien jongens op me af. Twee van hen schopten tegen mijn benen en ik viel op de grond. Als de politie niet was gekomen... wie weet wat er had kunnen gebeuren."

Aangifte

Viana heeft er nachtmerries van. Hij droomt dat de jongens, die volgens hem tussen de 15 en de 21 waren, hem lynchen. "Ik krijg EMDR (een traumatherapie, red.) tegen de posttraumatische stress die ik met Pasen opliep. Nu gaat het nog een stuk slechter. Afgelopen week had ik drie afspraken met een psycholoog en een met een psychiater."

Hij is verdoofd, gechoqueerd en boos. "En het is een niveau van verdriet " Viana's stem trilt. "Mijn moeder weet alleen van het eerste incident. Als ik haar dit vertel, wordt ze gek. Ze is in Brazilië, waar ik vandaan kom." Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling, belaging, belediging en openlijke geweldpleging. En verloofde Daniel van discriminatie. "Gelukkig nemen mensen het hier serieus. Ik ben trots op Nederland, zelfs in deze situatie. In het homofobe Brazilië zou het gewoon het zoveelste incident zijn."