'Vijf miljoen mondkapjes afgekeurd in Nederland'

Het ministerie van VWS heeft de afgelopen weken 47,2 miljoen mondkapjes laten importeren voor de zorg, waarvan zo'n 11 procent definitief is afgekeurd. Het AD heeft die cijfers opgevraagd bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), de organisatie die de overheid heeft opgericht om beschermingsmiddelen in de zorg centraal in te kopen en te verspreiden.

De meeste van de aangekochte mondkapjes kwamen uit China. Ruim vijf miljoen ervan werden na een test definitief afgekeurd. Zo'n controle wordt uitgevoerd door een team van het RIVM. In de meeste gevallen waren er gebreken aan het filter dat deeltjes moet tegenhouden.

Nog eens 3,9 miljoen mondkapjes zijn voorlopig afgekeurd. Gehoopt wordt dat die alsnog te gebruiken zijn, bijvoorbeeld buiten de zorg.

Kosten

Als een aangekochte partij mondmaskers ondeugdelijk blijkt te zijn, wordt geprobeerd de kosten te verhalen op de leverancier. Het ministerie heeft tegen het AD niet gezegd of dit in alle gevallen is gelukt.

Het LCH werd in maart opgericht om de verspreiding van beschermingsmiddelen te reguleren. Toen vervolgens een grote partij Chinese kapjes na levering aan ziekenhuizen inferieur bleek te zijn, werd besloten om alle mondkapjes te laten controleren door het RIVM.