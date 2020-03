Honderdduizenden Chinese mondmaskers teruggeroepen uit Nederlandse ziekenhuizen

Schriftelijke reactie ministerie van VWS

Het ministerie stelt in een schriftelijke reactie aan de NOS dat er men en macht gewerkt wordt om in de behoefte aan beschermingsmiddelen te voorzien die in de hele wereld schaars zijn. "Door deze tekorten kunnen we in een situatie terechtkomen dat er alleen nog maar beschermingsmiddelen beschikbaar zijn die niet aan de hoogste standaarden voldoen. Dat speelt in alle landen. Het ministerie van VWS en het landelijk consortium werken dag en nacht om de beste maskers te krijgen."

"Afgelopen zaterdag is een eerste zending afkomstig van een Chinese fabrikant deels uitgeleverd. Het gaat hier om maskers met een KN95-kwaliteitscertificaat. Het ministerie van VWS ontving een eerste signaal dat bij inspectie de kwaliteit van deze zending niet voldeed aan de criteria. Een deel van deze zending is uitgeleverd aan zorgaanbieders, de rest van de lading is direct on-hold gezet en is niet verder verspreid."

"Ook een tweede test wees uit dat de maskers niet voldeden aan de kwaliteitsnorm. Er is nu besloten om deze hele zending niet meer in te zetten. Nieuwe zendingen zullen een extra test ondergaan."