Tientallen schapen doodgebeten in Brabants dorpje: 'Het is gigantisch'

In het Brabantse dorpje Hedikhuizen zijn de afgelopen dagen meerdere schapen doodgebeten. Boer Jos Verhulst verloor in twee dagen tijd bijna dertig schapen. "Het is gigantisch. Ik haal mijn schapen weg, ik vertrouw het niet", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Verhulst trof gisteren al negen dode dieren aan, vanochtend vond hij in zijn weiland opnieuw twintig doodgebeten schapen. "Ik ben vrijdagavond laat nog gaan kijken. Toen was de rust na een heftige dag gelukkig terug en lagen de schapen rustig te slapen", zegt hij. "Vanmorgen in alle vroegte trof ik een veel groter bloedbad aan dan een dag eerder."

De schapenboer is een kwart van zijn oorspronkelijke kudde kwijt. "De schapen zijn stuk voor stuk bij de keel gegrepen. Ze zijn verscheurd." Verhulst denkt niet dat de schapen door menselijk toedoen om het leven zijn gekomen. "Het zijn duidelijk beten. Het is alleen nog maar de vraag of dit door een hond of een wolf gedaan is", zegt hij.

Dna-onderzoek

Dat laatste moet duidelijk worden door dna-onderzoek, zegt Glenn Lelieveld, coördinator Wolvenmeldpunt. "Pas dan kunnen we met zekerheid vaststellen welk roofdier de schapen heeft aangevallen en gedood", zegt hij. "Ook vossen jagen immers op andere dieren. En er zijn honden in alle vormen en maten, ook minder lieve exemplaren, dus ook een hond kan dit hebben gedaan."

Als het een hond of wolf is, dan is het waarschijnlijk geen uitgehongerd exemplaar, zegt Lelieveld. Volgens hem is het instinct van wolven en honden om alles wat beweegt te pakken. "Het dier handelt puur uit instinct. Dit werkt bij een hond met een balletje ook zo. Als je de bal weggooit, gaat de hond er achteraan. En als hij die bal heeft, en je hebt nog een bal of een stok in je hand waar je mee zwaait, dan wil het dier die ook hebben."

"Zo werkt dat bij een roofdier ook", vervolgt Lelieveld. "Als schapen in paniek raken en rond gaan rennen, dan blijft het dier instinctief op de schapen jagen. Het dier wordt getriggerd om te blijven jagen."