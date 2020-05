Stuur kinderen gewoon naar school, zeggen kinderartsen

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde roept ouders op kinderen gewoon naar school te sturen. Naar schatting zijn zo'n 50.000 leerlingen sinds de heropening van basisscholen thuisgebleven, zo bleek gisteren, om kwetsbare familieleden of zichzelf te beschermen tegen het coronavirus.

"Ik begrijp goed dat ouders zich zorgen maken, maar inmiddels weten we dat kinderen op een basisschool echt een verwaarloosbare rol spelen in het verspreiden van het coronavirus", zegt voorzitter Károly Illy van de vereniging in het NOS Radio 1 Journaal.

Niet goed voor ontwikkeling

Hij wijst op cijfers uit andere landen, zoals Denemarken. "Niets is 100 procent zeker, maar op basis van de getallen wil ik ouders geruststellen. Ze hoeven zich echt geen zorgen te maken. We gaan dit virus nog lang bij ons houden en we zullen moeten voorkomen dat kinderen nog maanden, misschien wel een jaar, thuisblijven."

De kinderarts noemt het thuisblijven onnodig en zelfs schadelijk voor kinderen. "Als een kind langdurig thuis zit, niet naar school gaat en geen contact heeft met vriendjes en vriendinnetjes op school, dan is dat helemaal niet goed voor zijn ontwikkeling."