Topdrukte kappers: in drie dagen evenveel afspraken als normaal in maand

Kappers hebben een "ongelooflijk drukke" week achter de rug, nu ze sinds maandag na zeven weken weer open zijn. Dat zegt kappersvereniging ANKO. Volgens de branche waren er in drie dagen tijd evenveel afspraken als normaal in een maand. Veel kappers zijn vanwege de drukte langer open en er zijn ook kappers die ook op zondag doorwerken.

"Iedereen is blij weer aan het werk te kunnen", zegt Gonny Eussen van ANKO. De meeste kappers volgen volgens haar het protocol dat door de kappersvereniging is opgesteld. Daarin staat onder meer dat even binnenlopen bij de kapper er nu niet bij is: iedereen moet verplicht een afspraak maken. Ook zijn er hygiëneregels opgesteld. Een mondkapje hoeft niet.

"Toch zijn er kappers die kiezen voor een spatscherm of een mondkapje", zegt Eussen. "Maar het is best pittig als je de hele dag met een mondkapje op moet werken." Er zijn volgens haar ook kappers die een bakje met mondkapjes neerzetten voor klanten.

Uitgroei en eigen knipsels

De afgelopen dagen zijn volgens de kappersvereniging volop controles door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gedaan bij kappers, om te zien of de regels worden nageleefd. Signalen over overtredingen, heeft Eussen niet. "Veel kappers zijn al bezocht, en we hebben daar nog niets over gehoord."

Volgens de branchevereniging weten nog niet alle klanten dat een afspraak maken verplicht is. "Er waren ook wat kappers die met inloop werken. Dat kan nu niet. Met name bij kappers met oudere klanten speelt dat."

Druk blijft het de komende tijd zeker, want de kappers hebben bij sommige mensen nog wat herstelwerk te doen. Een kapper uit Winterswijk vertelt bij Omroep Gelderland dat hij gisteren vier uur nodig had voor één klant. Eussen kent de voorbeelden: "Je zag op Twitter met name vóór bekend werd dat we weer opengingen foto's van eigen knipsels, uitgroei. Soms zag je drie verschillende kleuren haar. Dat mogen de kappers herstellen. Maar dat doen ze graag."