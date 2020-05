‘La douce France’ zit niet te wachten op buitenlandse toeristen

Het lijkt er niet op dat Nederlanders komende zomer op vakantie kunnen in Frankrijk. Vanochtend liet staatssecretaris Lemoyne van Toerisme doorschemeren dat het wel eens een zomervakantie zonder buitenlandse toeristen kan worden.

De regering van president Macron wil vooral het binnenlandse toerisme weer op gang krijgen. "De toerismesector kan nu weer op gang komen dankzij de motor van het binnenlandse toerisme", zei Lemoyne op nieuwszender LCI. "Normaal gesproken komen er zo'n 17 miljoen buitenlandse toeristen in de zomer naar Frankrijk. Het is vrijwel zeker dat we het dit jaar zonder hen moeten stellen."

Vakantiebestemming nummer 1

Lemoyne gaf geen details. Hij zei niet of Frankrijk buitenlandse toeristen zal weigeren of dat gesloten grenzen in Europa het toeristen onmogelijk zullen maken naar Frankrijk te komen.

Gisteren zei premier Philippe dat Franse toeristen dit jaar in eigen land op vakantie mogen. Hij zei niet of reizen naar het buitenland wordt verboden. Pas over twee weken neemt de Franse regering officiële beslissingen over de zomervakanties. Die zullen mede afhangen van de ontwikkeling van het coronavirus en internationale afspraken over het openstellen van de grenzen.

Binnen de EU wordt gepleit voor een gezamenlijke aanpak. Die komt er maar moeizaam, maar landen kunnen ook onderlinge afspraken maken.

Buurlanden nemen maatregelen

Spanje kondigde kort geleden aan buitenlanders in quarantaine te zullen plaatsen als ze de grens oversteken. Frankrijk maakte daarop gisteren bekend als tegenmaatregel ook Spanjaarden in quarantaine te zullen plaatsen.

Ook de Britse regering wil buitenlandse reizigers isoleren. Maar Londen en Parijs spraken onderling weer met elkaar af dat dat niet geldt voor hun wederzijdse onderdanen. De Franse regering gaat alleen buitenlanders in quarantaine plaatsen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie en het Schengen-gebied.

Fransen mogen weer vaker de straat op

In Frankrijk zijn gisteren meer coronaversoepelingen aangekondigd. Vanaf deze week mogen mensen in het hele land meer en vaker de straat op, en zijn winkels en scholen weer open. Als het aantal besmettingen toeneemt, kunnen die regels weer worden aangescherpt.

Verder gaan cafés en restaurants vanaf 2 juni weer open, maar alleen in zogeheten 'groene zones'. Dat zijn de gebieden waar het coronavirus minder actief wordt. Parijs ligt nog steeds in een 'rode zone', vanwege het hoge aantal besmettingen en de druk op de ziekenhuizen.