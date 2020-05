Kritische weggestuurde politiechef verlaat politie definitief

De weggestuurde politiechef Fatima Aboulouafa gaat de politie definitief verlaten. Dat schrijft ze op het zakelijke netwerk LinkedIn.

In gesprekken over haar toekomst bij de politie kon ze naar eigen zeggen geen garantie krijgen dat ze niet "op enig moment teruggepakt gaat worden door het old boys network", zo schrijft ze.

Aboulouafa vroeg in juni dit jaar als teamchef in Leiden in een bericht op Instagram publiekelijk aandacht voor racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politieorganisatie. Drie maanden later werd ze op non-actief gesteld omdat haar kritiek "te veel interne spanningen" zou veroorzaken binnen haar eigen eenheid. Kort daarna werd duidelijk dat ze niet mocht terugkeren bij de politie-eenheid Den Haag, waar Leiden onder valt.

Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem en oud-politiemedewerker, werd vervolgens ingeschakeld als onafhankelijk verkenner om Aboulouafa aan een nieuwe functie binnen de politie te helpen. Uiteindelijk dus zonder succes.

In opspraak

Het Haagse korps kwam de afgelopen tijd meerdere malen in het nieuws vanwege problemen in de organisatie. Volgens klokkenluiders is er sprake van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur.

Zo ontstond er ophef over een aanhouding van een 18-jarige man van Marokkaanse komaf in oktober 2018. Daarbij werd buitenproportioneel geweld gebruikt.

In december vorig jaar maakte de politie in Den Haag bekend dat vier agenten waren gestraft vanwege het incident. Drie van hen waren direct betrokken bij de aanhouding. Een vierde politiemedewerker filmde de arrestant later in de cellengang en deelde deze beelden met andere agenten.

'Lagere straffen voor agenten'

"Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd", zei de Haagse politiechef Paul van Musscher na het opleggen van de straffen. Toch zijn de straffen nu op advies van de landsadvocaat en politiejuristen verlaagd, meldt NRC.

Een agent die ontslagen zou worden, mag toch blijven. Een andere agent wordt niet teruggezet in rang en heeft een voorwaardelijke straf gekregen.

De agenten waren tijdens het interne onderzoek overgeplaatst naar Gouda, waar ze "extra taken" kregen. Dat ging volgens hen in tegen het vertrouwensbeginsel, waarna ze bezwaar maakten tegen hun straffen. De politie zegt tegen de krant "de gang van zaken te betreuren".