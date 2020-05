Actievoerders Greenpeace bezetten landingsbaan Schiphol, 'geen poen zonder groen'

Elf actievoerders van Greenpeace hebben vanochtend korte tijd de Aalsmeerbaan op Schiphol bezet. Ze protesteerden tegen de miljardensteun die de regering heeft toegezegd aan de KLM.

Onder de leus 'Geen poen zonder groen' eist de milieubeweging dat er klimaatvoorwaarden aan de steun worden verbonden. Greenpeace-directeur Joris Thijssen: "we zeggen tegen KLM. We hebben niet alleen de coronnacrisis. We hebben ook een klimaatcrisis. Die miljarden kun je krijgen, maar dan alleen als je je houdt aan het klimaatakkoord van Parijs."

Zo verliep het protest: