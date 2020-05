Bestuur 50Plus trekt aangifte tegen fractievoorzitter Van Brenk in

Het partijbestuur van 50Plus heeft de aangifte van smaad en laster tegen de nieuwe fractievoorzitter Corrie van Brenk ingetrokken omdat ze haar excuses heeft aangeboden. Dat zei partijvoorzitter Geert Dales in de talkshow Op1.

Dales deed eerder deze week aangifte omdat Van Brenk het vertrekkend bestuur ervan had beschuldigd de kas van de partij te "plunderen". In NPO Radio 1-programma De Nieuws BV zei ze dat ze andere woorden had moeten kiezen.

Volgens Dales heeft Van Brenk hem ook nog gebeld en hebben ze besloten nu samen aan de slag te gaan om te zorgen dan 50Plus een nieuw bestuur krijgt. "Op 1 augustus ben ik weg", zei Dales. Hij ziet in erevoorzitter Jan Nagel een goede opvolger als partijvoorzitter.

Diepe interne crisis

50Plus verkeert in een diepe crisis. Na allerlei ruzies maakten Dales en de overige leden van het hoofdbestuur ruim twee weken geleden hun vertrek bekend en vorige week stapte ook partijleider en fractievoorzitter Krol op.

Hij is inmiddels de Partij voor de Toekomst begonnen. Van Brenk volgt Krol op als fractievoorzitter van de ouderenpartij.

Kijk hier het gesprek met Dales in Op1 terug: