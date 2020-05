50Plus: excuses Van Brenk voor partijvoorzitter Dales

Corrie van Brenk, de nieuwe fractievoorzitter van 50Plus na het vertrek van Henk Krol, heeft spijt van haar uitspraken over scheidend partijvoorzitter Geert Dales. Ze neemt terug dat het partijbestuur de kas zou "plunderen". Dat zei ze in De Nieuws BV op NPO Radio 1.

"Ik had echt een ander woord moeten kiezen", aldus Van Brenk. "Het is nooit mijn intentie geweest dit bestuur te beschuldigen van een greep in de kas voor persoonlijk gewin. Ik weet zeker dat ze er zelf absoluut geen voordeel van hebben." Dales deed na de uitspraken van Van Brenk aangifte van smaad en laster.

Beter meteen opstappen

Van Brenk blijft van mening dat het bestuur van 50Plus, dat zijn aftreden al heeft aangekondigd, veel meer doet dan in haar ogen gewenst is. Ze vindt dat de bestuursleden beter meteen kunnen opstappen of alleen nog maar lopende zaken zouden moeten afhandelen.

Dat het bestuur tienduizenden euro's uitgeeft aan gerechtelijke procedures tegen leden vindt Van Brenk nog steeds "een hoop geld".

50Plus, dat vier zetels in de Kamer had en kort geleden nog op tien zetels in de peilingen stond, is bezig aan interne ruzies ten onder te gaan. Boegbeeld Henk Krol begon een nieuwe partij, de Partij voor de Toekomst.