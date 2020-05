'Compensatie flexwerkers geen oplossing voor studenten'

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld over de voorgenomen steunmaatregel voor flexwerkers. "Het is precies geen oplossing voor de meeste studenten", zegt voorzitter Alex Tess Rutten. En dat terwijl de maatregel juist bedoeld is voor onder meer bijverdiende studenten die hun baan kwijt zijn geraakt door de coronacrisis.

Het is de bedoeling dat zij 600 euro per maand steun krijgen, maar dan moeten ze wel aantonen dat ze voor de coronacrisis ook 600 euro of meer verdienden. "En onze inventarisatie blijkt dat studenten gemiddeld een inkomensverlies hebben van 530 euro per maand", zegt Rutten. "Dus meestal net minder dan de grens van 600 euro."

Student Fleur Korver heeft een bijbaan in de sportkantine van haar universiteit en verdient te weinig om in aanmerking te komen voor de uitkering: