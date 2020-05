Kabinet wil 600 euro compensatie voor ontslagen flexwerkers

Het kabinet wil flexwerkers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren tegemoetkomen met een uitkering van 600 euro per maand, maar onzeker is nog of uitkeringsinstantie UWV zo'n maatregel kan uitvoeren. Dat melden bronnen aan de NOS.

De maatregel is bedoeld voor studenten die bijverdienen, uitzendkrachten en mensen die net zijn begonnen met werken. Ze moeten, als ze ervoor in aanmerking willen komen, kunnen aantonen dat ze voor de coronacrisis 600 euro of meer per maand verdienden.

Capaciteit bij het UWV

De flexwerkers kunnen voor deze regeling terecht bij uitvoeringsinstantie UWV, maar het is de vraag of die al het extra werk wel aankan. Als blijkt dat het qua capaciteit bij het UWV niet lukt, gaat de hele regeling voorlopig niet door. Binnen enkele dagen moet daar een knoop over worden doorgehakt.

Nu vallen de ontslagen flexwerkers tussen wal en schip. Ze komen vaak niet in aanmerking voor een WW-uitkering en ook niet voor gewone bijstand of een zzp-vangnet. De schatting is dat het om tienduizenden mensen gaat.

Na een motie van PvdA-Kamerlid Van Dijk, moest minister Koolmees de Tweede Kamer vorige maand toezeggen om met een oplossing te komen voor flexwerkers. De uitvoering daarvan stuit op veel problemen. Naast de vraag of het UWV de uitvoering aankan, is het ook erg lastig om de groep flexwerkers in kaart te brengen, maar volgens het kabinet is dit de best uitvoerbare oplossing.