Kabinet wil Schiphol na coronacrisis gecontroleerd laten groeien

Het aantal vluchten op Schiphol wordt mede door de coronacrisis de komende jaren fors beperkt. De groeiambitie naar 540.000 vluchten per jaar wordt mogelijk teruggedraaid. 500.000 vluchten blijft de grens. Dat maakt het kabinet vrijdag bekend, bevestigen bronnen aan de NOS.

Als de coronacrisis zich langzaam oplost, wil het kabinet het aantal vluchten op Schiphol weer laten groeien met bijvoorbeeld 10.000 vluchten per jaar.

Het kabinet wil van de situatie gebruikmaken om de toekomstige groei gecontroleerd te laten plaatsvinden en met oplossingen voor bestaande problemen te komen. Zo moet er op Schiphol met schonere vliegtuigen worden gevlogen en moet de geluidshinder afnemen. Het aantal nachtvluchten gaat met duizenden omlaag.

Bij de plannen speelt mee dat verwacht wordt dat de ambitie van 540.000 vluchten per jaar voorlopig toch niet wordt gehaald. Mogelijk gebeurt dat niet eens voor 2030, omdat door de coronacrisis bijna 90 procent van de vliegtuigen wereldwijd werkloos aan de grond staat.

Voordelig voor KLM

Nog maar een paar maanden geleden was het Schiphols grootste probleem dat de luchthaven niet mocht groeien naar meer dan 500.000 vluchten per jaar. KLM had willen profiteren van die groei, maar heeft nu zelfs hulp van de overheid nodig om te overleven. De luchthaven hikt al jaren tegen de half miljoen vliegbewegingen aan. Vorig jaar waren er 496.833 vliegbewegingen.

Een gecontroleerde groei van het 'nieuwe' Schiphol kan ook voordelen hebben voor KLM. Als Schiphol, thuishaven van KLM, langzaam groeit, kan de luchtvaartmaatschappij langzaam herstellen van de crisis en wordt de extra ruimte op de luchthaven niet meteen 'ingepikt' door buitenlandse concurrenten.

Ruimte voor vergroening

In de toekomst wil Schiphol ook vergroenen door bijvoorbeeld het gebruik van schonere vliegtuigen te stimuleren. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat vanaf Schiphol weer veel vluchten naar Brussel en Berlijn opstijgen. Die hebben dezelfde uitstoot bij het opstijgen als vluchten naar verre bestemmingen als Azië en de VS en zijn dus zonde van de 'vluchtruimte', is de gedachte.

Het vliegveld op zee is definitief van de baan. De ruimte op de Noordzee is hard nodig voor windmolens.