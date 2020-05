Verdachten mogen toch aanwezig zijn bij Marengo-proces

Verdachten in het grote liquidatieproces Marengo mogen later deze maand toch aanwezig zijn in de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank komt daarmee tegemoet aan de advocaten van de verdachten, die het er niet mee eens waren dat hun cliënten het proces vanwege de coronamaatregelen alleen via een videoverbinding konden volgen.

Op 18 en 19 mei, komende maandag en dinsdag, is er in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp een pro-formazitting. Dan zijn de verdachten nog niet welkom. Op de 'uitloopdagen', die gepland staan op 27 en 28 mei, krijgen ze nu de mogelijkheid om wel fysiek aanwezig te zijn.

Maandag lieten de advocaten in het proces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi weten volgende week uit protest niet naar de rechtbank te zullen komen. De vijf advocaten van het kantoor Ficq & Partners staan verschillende verdachten bij, zoals Saïd R, die in februari werd opgepakt in Colombia.

'Eerlijk proces onmogelijk'

De advocaten vonden een videoverbinding vanuit de gevangenis van maximaal 45 minuten per verdachte "vanwege de complexiteit van de zaak en de vele feiten veel te kort". Ze noemden de situatie door de strenge coronamaatregelen onwerkbaar en volgens hen werd een eerlijk proces zo onmogelijk gemaakt. Ook Taghi's advocaat, Inez Weski, deelde de kritiek.

Sinds afgelopen maandag zijn de coronamaatregelen die gelden voor de rechtspraak versoepeld. Daardoor is het weer mogelijk zittingen te houden in aanwezigheid van de procesdeelnemers.

In een reactie op de versoepeling laten de advocaten weten aanwezig te zullen zijn bij de zitting op 28 mei, "om de verdediging op de gebruikelijke en door ons gewenste wijze te voeren".