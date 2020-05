Beveiliger de cel in voor dreigen met terroristische aanslag

Een voormalige HTM-beveiliger heeft twee jaar cel gekregen, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor het dreigen met een terroristische aanslag en het bezit van verboden wapens.

De 58-jarige Cornelis R. zei in september vorig jaar tegen collega's van de Haagse vervoerder dat hij had "gesmuld" van de aanslag een half jaar daarvoor in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waar een terrorist 51 mensen doodde in twee moskeeën. Op de opmerking dat er over tien tot twintig jaar alleen nog maar meer moslims zouden zijn, antwoordde de man: "Dat is mooi, dan hoef ik niet te mikken."

Zelf vindt R. dat hij slechts grof in de mond is geweest en dat hij aan het sarren was, maar volgens de rechter vallen zijn uitspraken onder dreigen met een terroristische aanslag.

Rechts-extremistische filmpjes

Daarnaast werden bij de man thuis in Den Haag verboden wapens gevonden, waaronder een automatisch vuurwapen dat op een AK-47 lijkt. Ook vond de politie veel munitie, een boksbeugel, een werpmes en een ploertendoder.

Verder stonden op zijn telefoon honderden rechts-extremistische foto's en filmpjes, waarin onder meer Anne Frank wordt bespot. Volgens Omroep West gebruikte hij als ringtone het Panzerlied, een Duits soldatenlied uit de nazitijd. De rechtbank noemt dat zorgelijk, maar heeft het niet meegenomen in de strafbepaling.

Tegen de man was drie jaar cel geeïst, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De straf valt lager uit, omdat de rechter er niet van overtuigd is dat de man klaar was om een gewapende strijd te gaan voeren.