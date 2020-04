Celstraf geëist tegen Hagenaar na dreigen met aanslag

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 36 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen een voormalige HTM-beveiliger die collega's bedreigde. De 56-jarige Cornelis R. begon tijdens een ruzie op zijn werk over de aanslag in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waar een terrorist 51 mensen doodde.

R. zou vorig jaar september tegen zijn collega's van de Haagse vervoerder hebben gezegd dat hij had "gesmuld" van de aanslag in Christchurch. Volgens zijn collega's kondigde hij aan dat hij met twee handgranaten ook een moskee ging bezoeken, meldt Omroep West. Een van zijn collega's raakte daardoor overstuur en kreeg een paniekaanval.

Diezelfde dag werd R. aangehouden voor bedreiging en werd zijn huis doorzocht. Daar vond de politie een geladen machinegeweer. R. had als lid van een schietvereniging een wapenvergunning, maar niet voor dat wapen. Ook vond de politie veel munitie, een boksbeugel, een werpmes en een ploertendoder.

Sarren

Bij de rechtbank ontkende R. dat hij had gedreigd met een aanslag tegen moslims. Collega's sarden hem en hij zou daar naar eigen zeggen alleen op hebben gereageerd. "Het was het gebruikelijke ritueel. Ze zeiden dat ze me zouden meenemen naar de moskee, dat ze een moslim van mij zouden maken." Uit irritatie had hij wel iets teruggezegd maar niet dat hij mensen wilde doden. "Als je een weerwoord hebt, mag dat niet in Nederland."

Volgens het OM was het terecht dat zijn collega's vreesden dat hij zijn woorden zou omzetten in daden. "De verdachte heeft breed bekendgemaakt dat hij over vuurwapens beschikt, zodat er bij hen realistische vrees kon ontstaan toen hij zijn dreigementen uitte."

De advocaat van R. bestreed dat de man een rechtsextremist is. "Hij is een man van sterke uitspraken, maar is er nog nooit op betrapt dat hij mensen discrimineert." De uitspraak volgt over twee weken.