Geldteruggarantie 'teleurstelling' voor reisbranche, maar 'fijn' voor consumenten

De Consumentenbond is blij met het Europese standpunt dat reizigers van wie de vakantie is geannuleerd altijd hun geld terug moeten kunnen krijgen. "Het is een mooie steun in de rug van consumenten", zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. "Ook wij vinden dat vouchers een goede oplossing zijn voor reisorganisaties om deze periode door te komen, maar de voorwaarden moeten beter."

Hij benadrukt dat niet alleen bedrijven, maar ook mensen zelf in de financiële probleem kunnen zitten. "Sommige mensen zijn hun baan kwijtgeraakt of hebben een eigen bedrijf waar bijna niks meer binnenkomt. Dan moet je gewoon je geld kunnen terugkrijgen."

De bond wil daarnaast ook een garantiestelling van de overheid voor de vouchers. "Vouchers zijn in principe in orde, maar het moet altijd op vrijwillige basis en mensen moeten hun geld kunnen terugkrijgen bij een faillissement", zegt Spierenburg.

Reisbranche teleurgesteld

Reisorganisaties reageren daarentegen teleurgesteld op het standpunt van de Europese Commissie over de reisvoucher. De brancheorganisatie vindt dat vouchers met garantiestelling het uitgangspunt moeten zijn tijdens deze crisis, niet het teruggeven van geld. "Alleen zo kunnen wij de consument de bedienen en de reissector proberen overeind te houden, waar nu zo'n 20.000 banen op de tocht staan," zegt voorzitter Frank Oostdam.

Dat beaamt Corendon-directeur Steven van der Heijden: "We hebben nu 141.000 vouchers uitstaan met een totale waarde van 60 miljoen en dat loopt alleen maar op. Als we alles moeten terugbetalen, vallen we direct om." De touroperator biedt consumenten vouchers aan die worden afgedekt door een garantiefonds. "Daarom krijgen wij vooralsnog weinig kritiek van onze klanten."

Van der Heijden erkent dat consumentenrecht belangrijk is en dat mensen, zeker in sommige gevallen, hun geld moeten kunnen terugkrijgen. "Een paar honderd klanten die anders zelf in geldproblemen kwamen, hebben we hun geld teruggegeven. Daar maken we wel uitzonderingen voor."

Geen garantie bij luchtvaartvouchers

Ook luchtvaartmaatschappijen erkennen dat consumenten in principe altijd hun geld moeten kunnen terugkrijgen, maar ook zij zeggen het simpelweg niet te kunnen betalen. "We snappen wat de Europese Commissie zegt, maar zijn wel teleurgesteld dat ze de situatie niet bekijken vanuit breder perspectief. De situatie waarin we nu zitten, is ongekend en dus moeten we wel afwijken van de normale gang van zaken", zegt een woordvoerder van Transavia.

"Mensen kunnen ook bij ons hun geld terugkrijgen. Alleen is dat pas na 12 maanden, als consumenten geen andere reis hebben kunnen of willen boeken", aldus de woordvoerder. In tegenstelling tot mensen die een pakketreis hebben geboekt, hebben vliegtickets geen garantie. Mensen krijgen hun geld dus niet terug als een luchtvaartmaatschappij omvalt. Geld terugvragen, vergroot dat risico. "Daarom hebben veel consumenten ook begrip voor de situatie."