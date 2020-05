Kamer weer aan de slag: geen snotteraars en stemmen in groepjes

Met nieuwe stemprocedures en extra vergaderruimtes voor de fracties gaat de Tweede Kamer de komende dagen weer zo veel mogelijk aan de slag met de normale werkzaamheden. Kamervoorzitter Arib wil het normale werk weer zo veel mogelijk hervatten en stelt de fracties verschillende oplossingen voor.

Voor fracties die te groot zijn om in hun kamers 1,5 meter afstand te houden, wordt vervangende ruimte gezocht. Zo komt er extra vergaderruimte in de kelders van de Ridderzaal. In de Ridderzaal zelf zit de Eerste Kamer al die moest uitwijken vanwege de krapte in het eigen gebouw.