Eerste Kamer gaat tijdelijk in Ridderzaal vergaderen

De Ridderzaal in Den Haag wordt de komende dagen omgebouwd tot vergaderzaal voor de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de senatoren er vanaf dinsdag 12 mei terechtkunnen.

De plenaire zaal van de Eerste Kamer, vlak bij de Ridderzaal op het Binnenhof, is te klein om in deze coronatijd met meer dan veertien mensen tegelijk te debatteren. Er wordt tot nu toe dan ook voornamelijk onderling, via internet vergaderd.

"Maar nu", zegt Eerste Kamervoorzitter Bruijn, "vinden de fractievoorzitters, en ikzelf ook, dat we weer terug moeten naar een zo normaal mogelijke werkwijze. Dat wil zeggen debatteren met het kabinet en dat kan niet in deze zaal."

De Ridderzaal moet volgende week plek - met anderhalve meter tussenruimte - bieden aan alle 75 senatoren en een aantal kabinetsleden, griffiers en andere medewerkers. Staatssecretaris Knops (Rijksvastgoedbeheer) heeft toestemming gegeven voor het gebruik.

Het is niet de eerste keer dat de Eerste Kamer uitwijkt naar de Ridderzaal; in 1956 en in 1994-1995 gebeurde dit tijdens renovatiewerkzaamheden van de Eerste Kamer.