Voorzitter land- en tuinbouwkoepel LTO Nederland stapt op

Marc Calon stapt op als voorzitter van LTO Nederland. Hij ziet af van een nieuwe termijn omdat hij heeft geconstateerd dat hij te weinig draagvlak heeft onder een deel van de achterban van de Land- en Tuinbouworganisatie. Zijn huidige termijn eindigt eind dit jaar.

"Ik neem afscheid met pijn in het hart. Ik heb me de afgelopen 3,5 jaar vol passie ingezet voor de belangen van boeren en tuinders. Helaas moet ik constateren dat er bij een deel van de achterban onvoldoende draagvlak is. Een voorzitter kan alleen effectief werken met volledig draagvlak van alle leden", aldus Calon in een persbericht op de website van LTO Nederland.

Vorige week stapte LTO Nederland uit het Landbouw Collectief, een samenwerkingsverband van dertien landbouworganisaties die de krachten hebben gebundeld voor het oplossen van de stikstofproblematiek. Het lukte de organisaties echter niet om op één lijn te komen. Of de terugtrekking te maken heeft met het besluit van Calon om op te stappen als voorzitter is niet duidelijk.

De zittende bestuursleden van LTO Nederland, Dirk Bruins (LTO Noord), Wim Bens (ZLTO) en Léon Vaassen (LLTB), nemen samen met algemeen directeur Hans Van den Heuvel de taken van Calon over tot de komst van een nieuwe voorzitter.