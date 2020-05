Boerenorganisatie LTO stapt uit 'turbulent' Landbouw Collectief

LTO Nederland, de belangenvereniging voor de agrarische sector, is uit het samenwerkingsverband Landbouw Collectief gestapt. De dertien organisaties die samen het collectief vormen, zijn volgens LTO te verschillend.

"Het gaat niet werken om die diversiteit in één keurslijf te persen", schrijven de voorzitters van LTO Nederland en de onderafdelingen LLTB, LTO Noord en ZLTO in een gezamenlijke brief aan hun leden.

Het collectief, dat vorig jaar oktober werd opgericht door Farmers Defence Force (FDF), hield zich bezig met de gevolgen van de stikstofmaatregelen voor boeren en tuinders. Binnen de organisaties vindt volgens de voorzitters te veel discussie plaats. "Over inhoud, toon, accent en stijl." Daarnaast gaat er volgens hen veel tijd verloren aan "interne dynamiek en turbulentie".

Verder zonder LTO

Oprichter FDF zegt verder te gaan zonder LTO. "Ik zie alleen de voordelen van een samenwerking", zegt Sieta van Keimpema van FDF. "Natuurlijk heb je discussie binnen vergaderingen met veel verschillende belangenbehartigers. Maar we wilden toch samenwerken?"

Ondanks die verschillen gingen de dertien organisaties "met een gezamenlijk verhaal naar het ministerie", volgens haar. Daarnaast zouden boeren blij zijn met de "eenheid in de sector".

Maar voor de voorzitters van LTO is dat niet voldoende. Er zijn volgens hen stappen gezet met het collectief, maar de resultaten zijn niet "wat we ervan gehoopt hebben".

Het is onduidelijk hoe de toekomst er voor het Landbouw Collectief uitziet. LTO zegt te willen samenwerken met partijen zich "constructief en op basis van gelijke doelen en waarden" inzetten.