JOVD neemt afstand van 'onacceptabele' appjes jonge liberalen

De jongerenorganisatie van de VVD neemt afstand van appjes die in een jubileumgroep van de JOVD zijn gepost. Het gaat onder meer om afbeeldingen van PVV-leider Wilders in een nazi-uniform en van Thierry Baudet van FvD aan een galg. De Telegraaf heeft screenshots van deze groepschat in handen.

De LustrumCongres App werd in oktober opgericht om van gedachten te wisselen over het 70-jarig jublieum dat toen werd gevierd. Er namen volgens De Telegraaf zo'n tweehonderd liberale jongeren aan deel. Inmiddels heeft de appgroep een andere naam en zijn er nog zo'n 75 groepsleden.

Behalve de plaatjes van Wilders en Baudet werd bijvoorbeeld ook een foto van Adolf Hitler tussen jonge vrouwen gedeeld. Daarop staat het woord 'gassers' met letters als in het logo van de SS. Verder kwam er een plaatje langs van een zwart jongetje op de fiets, waarbij staat dat hij sneller gaat rijden omdat de eigenaar van de fiets eraan komt.

'Behoorlijk smakeloos'

De Telegraaf laat zien dat een groepslid zich tegen de afbeeldingen uitspreekt: "Dat van die nazi-plaatjes vind ik - als kleinzoon van een Holocaust-overlevende - ook behoorlijk smakeloos moet ik zeggen." Hij krijgt bijval, maar daarna wordt opnieuw een foto van Hitler geplaatst, schrijft de krant.

Het bestuur van de JOVD erkent dat het "ongepaste materiaal" is rondgegaan en vindt dit "onacceptabel". Het zegt dat de appgroep niet door de JOVD is opgericht en dat een aantal JOVD'ers die eraan deelnamen, hier stevig op zijn aangesproken. Aanvullende vragen over eventuele sancties wil het bestuur niet beantwoorden.

Onlangs was er ophef over extreem-rechtse uitlatingen van leden van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, JFVD, in appgroepen. Forum heeft naar aanleiding daarvan drie leden geroyeerd.