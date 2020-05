Schaarste maakt duurder, welke prijzen stijgen door de coronacrisis?

Ondernemers liepen de afgelopen weken veel inkomsten mis, geven nu noodgedwongen geld uit aan aanpassingen die nodig zijn om weer open te gaan én gaan waarschijnlijk een stuk minder verdienen dan voor de coronacrisis, omdat er nog maar dertig mensen in een ruimte mogen zijn. Gaat de consument de rekening hiervoor betalen?

"Op korte termijn zie ik de prijzen niet omhooggaan", zegt Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing en Retail aan Nyenrode University. "Hoewel de marges nu onder druk staan, onder meer door de anderhalvemetereconomie, is het lastig voor een individuele aanbieder prijzen te verhogen zonder dat klanten afhaken. Je zou hierover afspraken moeten maken met je sector, anders prijs je jezelf de markt uit. Alleen: collectieve prijsafspraken maken, is verboden."

Ook hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen Laurens Sloot ziet op dit moment nog geen duidelijke prijsaanpassingen naar boven of beneden. "We hebben net een onderzoek afgerond naar prijzen in de supermarktsector en daar zie je qua prijsniveau weinig gebeuren."

'Schaarste maakt duurder'

Met maximaal dertig bezoekers per keer, is het duidelijk dat contactberoepen niet zomaar evenveel omzet zullen behalen. Volgens Sloot zou een deel van de overcapaciteit uit de markt moeten worden gehaald, zoals dat nu gebeurt in de olie- en vliegtuigsector. "Als er schaarste ontstaat, kunnen de prijzen geleidelijk iets omhoog. De horeca zou daar baat bij hebben, alleen is die markt met tienduizenden ondernemers vrij lastig te reguleren."

In sommige sectoren kan de prijs wel stijgen zonder dat de consument direct wegrent. Zo rekenen sommige kapsalons sinds deze week een hogere prijs in ruil voor de kosten die de nieuwe maatregelen met zich meebrengen. Koelemeijer: "Een bezoek aan de kapper, maar ook vliegtickets, zijn dingen die je niet snel wilt of kunt verruilen voor iets anders. Daarnaast speelt mee in welke range je de prijs verhoogt: is het een paar euro op een knipbeurt, dan zal een klant misschien toegeeflijk zijn."

Kapperszaken en beautysalons