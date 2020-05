'Incidenten in asielzoekerscentra in vijf jaar tijd verdubbeld'

Het aantal incidenten in asielzoekerscentra is sinds 2015 meer dan verdubbeld van 8000 naar ruim 17.000 per jaar. Dat meldt NRC op basis van stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het gaat onder meer om vecht- en scheldpartijen en brandstichting. Vorig jaar nam het aantal incidenten ten opzichte van 2018 met 30 procent toe.

De stijging is opvallend, omdat de piek van de vluchtelingencrisis in 2015 was. Toen zaten zo'n 47.700 asielzoekers in de opvang. Vorig jaar waren dat er 27.400.

Veilige landen

De toename is deels toe te schrijven aan dat er meer mensen in de opvang zitten die minder kans hebben op asiel, bijvoorbeeld omdat ze uit een als veilig bestempeld land komen. Ook zou het personeel van het opvangcentra sneller aan de bel trekken bij overlast.

In de incidentencijfers zijn asielzoekers uit onder meer Algerije, Marokko en Libië oververtegenwoordigd, zeggen bronnen binnen Justitie tegen de krant. Sommige overlastgevers zouden betrokken zijn bij meer dan vijftig incidenten.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Justitie worstelen al langer met overlastgevers binnen de azc's. Op dit moment kan alleen hun leefgeld worden ingehouden. Groepjes asielzoekers die overlast veroorzaken, worden uit elkaar gehaald en verplaatst naar andere locaties.