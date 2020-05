Touroperator komt met sneltest op corona, ondanks felle kritiek

De sneltest van touroperator Corendon die moet aantonen of iemand besmet is geweest met het coronavirus, is niet betrouwbaar. Het gebruik van deze zogeheten "Orient Gene Rapid Test" en andere sneltests is vandaag door het RIVM en de Taskforce Serologie afgeraden.

Corendon is desondanks van plan de inschrijving voor de test morgen te openen. Iedereen van 16 jaar of ouder kan zich aanmelden en naar een Amsterdams hotel komen. De test kost 69 euro en zou door middel van een bloedprik in de vinger na 15 minuten moeten aangeven of iemand antistoffen tegen het coronavirus heeft opgebouwd.

Totale onzin

De sneltest op antistoffen is niet verplicht voor vakantiegangers die mee willen op de 'coronavrije' vakanties die Corendon deze zomer wil aanbieden. Voorafgaand aan de reis moeten die reizigers wel een PCR-test ondergaan die uitwijst of iemand het coronavirus op dat moment heeft.

"Schijnveiligheid is het enige dat je koopt met die antistoffentest. Het is totale onzin en ik zou het niemand willen adviseren", zegt Corine Geurts van Kessel, viroloog aan het Erasmus MC en lid van de Taskforce Serologie van de Landelijke Coördinatie Testcapaciteit.

"Mensen kunnen na zo'n test de verkeerde conclusies trekken en bijvoorbeeld niet meer die 1,5 meter afstand houden omdat ze denken immuun te zijn. Maar juist over die immuniteit weten we nog te weinig", zegt ze.

Corendon: test is wel betrouwbaar

Corendon zegt in een reactie dat de aangeboden sneltest voldoet aan de Europese regelgeving. Het bedrijf verwijst voor de betrouwbaarheid naar een Zweeds onderzoek en naar een onderzoek van het Erasmus MC. "Bij deze test kwam de Orient Gene Rapid Test als beste naar voren ten aanzien van specificiteit en sensitiviteit. Kortom: wij zijn op basis van feiten ervan overtuigd dat we deze antistoffentest kunnen gebruiken."

Maar Corine Geurts van Kessel die dat onderzoek bij het Erasmus uitvoerde deelt die mening niet. "Er zijn nu maar heel weinig mensen die antistoffen tegen het coronavirus hebben in het lichaam. Je moet voor een betrouwbare uitslag zeker weten dat de test specifiek genoeg is en dus niet per ongeluk een ander corona of influenzavirus opmerkt. Daarnaast moet je zeker weten dat jouw test de antistoffen die er zijn ook daadwerkelijk oppikt. De test waar we het hier over hebben, doet dit niet goed genoeg".