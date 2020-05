Coronaproof op vakantie in een afgesloten resort met Corendon

Een vliegvakantie naar het strand of een hotel met zwembad zonder zorgen over afstand houden of over corona? Reisorganisatie Corendon wil dat mogelijk maken, maar er is wel een keerzijde: je kunt de hele vakantie niet van het resort af.

De reisorganisatie wil vakantiegangers die zo'n coronaproof-vakantie willen vlak voor vertrek testen op het virus en na twee dagen in het resort nog een keer. Zo kunnen besmette reizigers eruit gefilterd worden. Het bedrijf koopt honderdduizenden coronatests in. In de buurt van Schiphol zou een testfaciliteit moeten komen.

Veel mensen hebben geen zin meer om zich aan de anderhalvemetermaatregel te houden, zei topman Steven van der Heijden van Corendon in Dit is de Dag op Radio 1. "Vakantie in een resort aan een strand bij een zwembad en anderhalve meter, dat past niet bij elkaar. Maar als je er nou voor zorgt dat je mensen in zo'n hotel zet en medewerkers van wie je zeker weet dat ze niet besmet zijn, dan kan het weer wel."

Quarantaine

Wordt dat dan niet een soort zelfverkozen quarantaine? "Ja", zegt Van der Heijden, "maar dan geen quarantaine om af te wachten of mensen besmet zijn geraakt, maar omdat ze getest zijn, gezond zijn en zich daarom vrij mogen bewegen." Dat vrij bewegen is dus wel beperkt tot het resort.

'Clean travel' zoals Van der Heijden het noemt, is alleen mogelijk op grote all-inclusive-resorts, omdat die makkelijk zijn af te schermen. Die vakantieparken heeft Corendon in Turkije, maar ook op Sardinië en Sicilië. We zijn al met de lokale overheden in gesprek", zei Van der Heijden op de radio. "Daar zijn eigenlijk bijna geen besmettingen. Vanuit de Italiaanse overheid wordt er ook aan gewerkt om het toerisme daar weer op gang te brengen."

Volgens Van der Heijden is de fase bereikt "dat er weer wat kan" en nemen de boekingen toe. "Mensen zijn hoopvol. We zien nu al boekingen voor september en oktober."

Corendon wil de coronaproof vakantie later deze week lanceren. Het bedrijf denkt dat het de reizen vanaf eind juli aan kan bieden.