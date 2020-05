Nog altijd meer sterfte door corona dan RIVM-cijfers weergeven

Nog steeds sterven er meer mensen in verband met het coronavirus dan terug te vinden is in de officiële RIVM-cijfers. In de week van 27 april tot en met 3 mei overleden er bijna 3300 mensen in Nederland, meldt het CBS in samenwerking met het RIVM. Dat waren er 550 meer dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar.

In dezelfde week kreeg het RIVM 400 meldingen van overlijdensgevallen van mensen die positief waren getest op corona. Dat betekent dat er vermoedelijk zo'n 150 mensen niet in de RIVM-statistieken terug te vinden zijn, bijvoorbeeld omdat zij thuis zijn gestorven aan covid-19, zonder dat de ziekte ooit officieel bij ze is vastgesteld.

Dubbele oversterfte

Waarschijnlijk is het werkelijke aantal nog iets hoger. Het CBS baseert zich op overlijdensberichten en die kunnen achterlopen. Vermoedelijk komen er voor de betreffende week 18 nog zo'n 40 tot 80 overledenen bij.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis was deze 'oversterfte' overigens nog aanzienlijk hoger. In week 14 (eind maart/begin april) stierven er 5078 mensen in Nederland. De oversterfte was op dat moment ongeveer het dubbele van de meldingen bij het RIVM. Andere goede verklaringen voor zoveel extra overlijdens zijn er niet.

De CBS-cijfers over week 19 komen komende vrijdag.