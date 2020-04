Sterfte corona waarschijnlijk twee keer hoger, blijkt weer uit CBS-cijfers

Vorige week zijn 2000 mensen meer mensen overleden dan gemiddeld, blijkt uit een schatting van het CBS. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland. Er stierven vooral meer ouderen, met name 80-plussers.

Bekend is dat de dagelijkse officiële sterftecijfers niet volledig zijn; het RIVM meldt alleen het overlijden van mensen die op corona zijn getest. De CBS-cijfers geven vermoedelijk een beter beeld van het werkelijke aantal overledenen. Net als een week eerder zijn het er grofweg twee keer zoveel. Het gaat daarbij onder meer om ouderen die thuis overlijden in verband met covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Boekel

Het CBS heeft ook voor het eerste gekeken naar de 'oversterfte' per gemeente. Daarbij vergelijkt het instituut het gemiddeld aantal sterfgevallen uit de eerste tien weken van dit jaar - toen het coronavirus nog geen effect had op de sterftecijfers - met het aantal sterfgevallen in week 11, 12 en 13. Vooral in gemeenten in Noord-Brabant en Limburg liggen de sterftecijfers veel hoger dan gebruikelijk.

Zo zijn er in Boekel in Noord-Brabant meer dan zeven keer zoveel mensen overleden als normaal. Uden staat met bijna zeven keer zoveel doden op plek twee. De top tien van zwaarst getroffen gemeenten in week 13 bestaat uit zeven gemeenten in Brabant, twee in Limburg en een in Gelderland: