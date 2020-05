Trimbos: e-sigaret schadelijker dan gedacht, ontmoedig gebruik

Het gebruik van e-sigaretten is schadelijker dan tot nu toe werd aangenomen. Daarom moet de overheid het roken van e-sigaretten afraden, schrijven onderzoekers van het Trimbos-instituut.

Het instituut deed onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Daarvoor keken onderzoekers naar verschillende wetenschappelijke studies over e-sigaretten.

Het lijkt erop dat e-sigaretten wel minder schadelijk zijn dan normale sigaretten. "Als rokers volledig overstappen op dampen, dan levert dit hen gezondheidswinst op", schrijft het instituut. De meesten stappen echter niet helemaal over, maar gaan zowel roken als dampen. Er zijn aanwijzingen dat tegelijk roken en dampen schadelijker is dan een van de twee.

Ook zijn er aanwijzingen dat e-sigaretten voor jongeren een opstap naar gewone sigaretten kunnen vormen. Voor hen vergroten de verschillende smaken de aantrekkelijkheid van een e-sigaret.

Nog veel onduidelijk

De berichten vanuit Amerika over mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het dampen van e-sigaretten, lijken niet toepasbaar in Nederland. In de VS was de oorzaak van de overlijdens zeer waarschijnlijk het acetaat van vitamine E, een stof die voor zover bekend niet in ons land op de e-sigarettenmarkt is.

Hoewel elektronische sigaretten minder schadelijk zijn dan normale sigaretten, is het nog niet duidelijk wat precies de effecten zijn van het roken van e-sigaretten. Dat komt mede doordat de effecten op de lange termijn gemeten moet worden, wat nu nog niet mogelijk is.

"Er zijn veel beperkingen in het beschikbare onderzoek naar e-sigaretten", schrijft het Trimbos-instituut. "Nog veel onderwerpen zijn niet voldoende onderzocht om een gebalanceerd eindoordeel te kunnen vellen over het effect op de volksgezondheid van de e-sigaret."

Staatssecretaris Blokhuis schrijft in een Kamerbrief dat hij gaat kijken of de overheid meer moet doen om het gebruik van e-sigaretten te ontmoedigen. "De nieuwste inzichten van Trimbos roepen de vraag op of aanvullende wettelijke maatregelen overwogen dienen te worden", schrijft Blokhuis.