Nabestaande Tripoli-ramp: 'Veel druk van media, fotograaf lag in de struiken'

De vraag die veel mensen bezighoudt: hoe is het met 'het wonder van Tripoli', zoals de toen 9-jarige Ruben werd genoemd? Ieder jaar rond 12 mei proberen media opnieuw met hem in contact te komen. En ieder jaar laat de familie weten dat het niet in het belang van Ruben is om daarop in te gaan.

Rubens tante, die hem na de ramp opnam in haar gezin, hield hem zo veel mogelijk uit de publiciteit. Ze is niet te spreken over de manier waarop Nederlandse media destijds te werk zijn gegaan, liet ze eerder al in verschillende programma's weten. Kort na de ramp nam De Telegraaf telefonisch contact op met Ruben, toen hij nog in het ziekenhuis in Libië lag. Het interview veroorzaakte veel ophef en de krant bood excuses aan.

"Onbekendheid is een groot goed", zegt oud-diplomaat Ed Kronenburg. Kronenburg was ten tijde van de ramp gezant van de regering om de terugkeer van Ruben en de stoffelijke overschotten in goede banen te leiden. "Ik ben ervan overtuigd dat publiciteit voor een jongen van 9 een enorme ballast is bij de verwerking, als je een normaal bestaan wil opbouwen."