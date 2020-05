Azc Sneek gaat weer open, aantal coronabesmettingen 'valt mee'

Het asielzoekerscentrum in Sneek gaat weer open, nadat dit weekend nog eens zes mensen positief zijn getest op het coronavirus. "De verspreiding valt heel erg mee", zegt Margreet de Graaf van de GGD Fryslân. "Het is anders uitgepakt dan wij vreesden. Dat is ook geruststellend voor de omgeving."

Vrijdag ging het AZC op slot, toen bleek dat 22 bewoners en een personeelslid het virus bij zich droegen. Vrijwel alle medewerkers en bewoners zijn sinds vrijdag getest, ook de mensen die geen klachten hadden. Dat heeft tot de conclusie geleid dat er in totaal 29 besmettingen zijn.

Volgens De Graaf is de besmettingsgraad op de afdeling waar vorige week maandag de eerste besmetting werd vastgesteld het grootst. Bij 20 procent van de mensen werd daar het virus gevonden. Op andere afdelingen was dat veel lager. "De situatie is nu vergelijkbaar met de rest van Nederland. Maar het virus is niet weg", waarschuwt ze.

De mensen die besmet zijn met het virus, zitten op een andere locatie in quarantaine. Het gaat vooral om gezinnen. Locatiemanager Benny Schonewille noemt de sfeer in het azc "wisselend". "Over het algemeen is er veel begrip en doen mensen hun best mee te werken. Maar mensen vinden het ook moeilijk."