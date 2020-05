Koolmees: ontslagboete niet realistisch, ontslagen onvermijdelijk

Minister Koolmees schrapt de ontslagboete uit het tweede steunpakket voor bedrijven die gedupeerd worden door de coronacrisis. Hij hoopt met die maatregel juist werkgelegenheid te behouden.

Koolmees: "Als bedrijven die steun krijgen niemand mogen ontslaan dan gaan zij alsnog failliet, en dan raken we van de regen in de drup."

Bedrijven die via de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) tot 90 procent van de salarissom vergoed kunnen krijgen, moeten nu nog een boete betalen als zij toch personeel ontslaan. In het tweede steunpakket schrapt het kabinet deze boete. Het bedrijf moet wel het steunbedrag voor de inmiddels ontslagen werknemers terugbetalen.

De vakbond FNV is bang dat dit leidt tot een ontslaggolf. "Als je mensen zonder boete mag ontslaan, verdwijnt de prikkel om tijdens de steunmaatregelen te investeren in werknemers", zegt Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator bij FNV.

De minister is juist bang dat bedrijven omvallen als zij personeel moeten blijven doorbetalen dat ze op termijn niet meer nodig hebben. "Voor sommige bedrijven, en dat is helaas de realiteit, ziet de toekomst er somber uit. Bedrijven moeten de kans krijgen zich aan te passen aan de nieuwe realiteit."

Omscholing

In het steunpakket dat volgens plan per 1 juni moet ingaan, komt wel een regeling voor omscholing van personeelsleden van bedrijven die ook op de langere termijn blijven worstelen met de gevolgen van de crisis.

Mensen kunnen niet zomaar op straat gezet worden. "Het ontslagrecht bestaat ook nog steeds", zegt Koolmees. Er moeten goede redenen zijn om een werknemer te ontslaan of het bedrijf moet in ernstige financiële problemen zijn.